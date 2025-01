Djibril Cissé a été nommé ambassadeur de la 9e édition des Jeux Universitaires de Guinée (JUG) le lundi 13 janvier 2025, par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, dans le cadre des préparatifs de l’événement. Cependant, ce choix suscite des critiques, notamment de l’artiste chanteur One Time, qui considère que des figures locales telles que Pascal Feindouno ou Titi Camara auraient été plus appropriées pour ce rôle.

Le concepteur de “Fongan gbé fén”, s’est posé plusieurs questions concernant la désignation de l’ex sociétaire de Liverpool comme ambassadeur des Jeux Universitaires de Guinée.

“En raison de quoi Djibril Cissé est-il désigné ambassadeur des Jeux Universitaires en Guinée ? Qu’a-t-il fait pour le pays durant sa carrière professionnelle ? A-t-il une fois déclaré être Guinéen ? Pourquoi c’est aujourd’hui, après 40 ans, qu’il décide de rentrer au pays ? Dans quel but ? Que va-t-il nous apporter ? Est-il plus Guinéen que Pascal Feindouno ou Titi Camara ? Venez, nous allons débattre et donner des avis positifs, pour que dorénavant ce secteur puisse faire de bons choix et sortir dans le complexe pour l’intérêt de la nation”, a posté l’artiste chanteur sur sa page facebook.