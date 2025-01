La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé au tirage au sort de la 8ᵉ édition du CHAN, ce mercredi 15 janvier 2025, à Nairobi, au Kenya.

À l’issue de ce tirage, l’équipe locale guinéenne s’est retrouvée dans la Poule C, aux côtés d’un des pays co-organisateurs, l’Ouganda.

Suite à l’annonce du report du CHAN 2024, initialement prévu en février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, et finalement décalé au mois d’août prochain, l’instance faîtière du football africain a organisé le tirage au sort de cette compétition ce mercredi.

Les équipes qualifiées pour cette 8ᵉ édition connaissent désormais leurs futurs adversaires. Le Syli local est logé dans le groupe C, en compagnie de l’Ouganda, co-organisateur, et du Niger. Les deux dernières équipes de cette poule seront déterminées lors d’un second tournoi de qualification.

La CAF a précisé que ce tournoi regroupera sept sélections : l’Algérie, les Comores, l’Égypte, le Gabon, la Gambie, le Malawi et l’Afrique du Sud, à une date encore à définir.

De son côté, le Sénégal, tenant du titre, est logé dans le groupe D, qui est le seul groupe à compter quatre équipes. Les champions en titre affronteront le Nigeria, de retour après avoir manqué deux éditions, le Soudan, réputé pour l’une des meilleures bases locales en Afrique, et le Congo, quart de finaliste en 2018 et 2020.