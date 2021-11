A travers un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale ce samedi 13 novembre 2021, le ministère des Infrastructures et des Transports informe décident de l’arrêt des émissions par l’entreprise DSD Guinée, des émissions des plaques minéralogiques et vignettes.

« Le ministère des Infrastructures et des Transports informe l’ensemble des usagers de la décision de l’arrêt immédiat, jusqu’à nouvel ordre, de toutes activités de l’entreprise DSD Guinée relative à la fourniture de plaques minéralogiques neutres et sécurisées des véhicules et motocycles ainsi que l’émission des vignettes», indique le communiqué du département des des Infrastructures et des Transports. Plus loin, les autorités justifient cette décision « par l’exécution de la mesure conservatoire recommandée par l’autorité de régularisation des marchés publics suite à la saisine de l’institution par un recours des établissements Yatassaye et Fils », avant de rassurer les usagers que «toute les dispositions sont prises en vue de la poursuite normale du service d’immatriculation.»