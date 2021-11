Il sont au total 180 boursiers en route pour le Maroc à être reçus ce samedi 13 novembre 2021 par le chef de l’État au palais Mohamed V. Ces boursiers sont des lauréats du baccalauréat 2021.

Plusieurs membres du gouvernement et ceux du système éducatif ont pris part à cette rencontre. Dans son intervention, Colonel Mamadi Doumbouya a prodigué des conseils aux boursiers avant d’insister sur le respect des lois du pays d’accueil. Il a promis aussi de les accompagner tout au long de leur cursus universitaire.

Ayant pris part à cette rencontre, le ministre de l’Enseignement pré universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing, a donné l’objectif de la venue des boursiers au palais Mohamed V: «En introduisant ces jeunes qui rejoindront dans les jours à venir leurs universités respectives, nous avons voulu qu’ils bénéficient de vos conseils et recommandations qui leur serviront de vecteurs directeurs en vue de forger leurs personnalités et aussi l’exemplarité que requiert le statut de représentant de la Guinée.»

Le Président de la transition a rassuré ces jeunes de la volonté du gouvernement à garantir les conditions idoines pour leurs études. Colonel Mamadi Doumbouya a, par la suite, insisté sur la cohésion et la défense de l’honneur de la patrie: « Vous savez que vous partez parmi tant de Guinéens, c’est parce que vous le méritez. Et vous devez savoir que vous allez pour apprendre. Après le pays a besoin de vous. Il faut revenir servir le pays. Vous savez tous les maux qui existent dans notre pays et que le pays compte beaucoup sur ses étudiants qui vont à l’étranger où qui sont en Guinée car ils sont tous des fils et filles de ce pays. Donc je compte entièrement sur vous et bien sûr, je ne voudrais pas que vous créiez des clans là-bas. Vous partez tous ensemble et vous revenez tous ensemble. Vous êtes les boursiers parce que vous le méritez. Vous êtes donc les meilleurs. Je ne veux pas voir des clans ethniques ou régionalistes de Landouma, de Mikhiforè, de Soussou, de Malinké ou de Peulh. Vous avez tous un seul passeport, c’est le passeport de la République de Guinée. Il n’y a pas de passeport par région. Il s’agit donc de défendre nos couleurs nationales. Vous partez ensemble, vous ferez tout ensemble et vous reviendrez ensemble. Vous allez pour défendre les couleurs de notre drapeau. Vous n’avez pas droit à l’erreur. Vous partez pour briller.

Nous sommes là pour vous soutenir et nous allons le faire pour que vous puissiez étudier dignement et revenir combattre la corruption, le clientélisme et tout ce qui va avec. Nous avons un seul projet qui est le bien-être de la population.»

A noter que cette rencontre a pris fin par la remise des outils informatiques aux boursiers.