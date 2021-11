A l’occasion de la récente soirée de gala du Trophy Tour organisé par TotalEnergies MarketingGuinée, Antonio SOUARÉ a rappelé sa totale confiance au Syli national de Guinée en vue de la prochaine CAN qui se jouera au Cameroun.

Le Syli national de Guinée collectionne les contre-performances ces derniers temps, notamment 4 matchs nuls et une défaite sur ses 5 derniers matchs. Pourtant, Mamadou Antonio SOUARÉ, Président de la Fédération Guinéenne de Football, croit à son équipe et espère voir autre chose à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Il nous l’a confié durant cette soirée du gala qui a clôturé les 3 jours d’exposition du trophée de la CAN à Conakry par TotalEnergies Marketing Guinée.

« Le football, on le réussit toujours sur une vision, sur un plan et sur un période déterminée. Il n’y a pas de hasard. Le Sily national survivra toujours. Je crois que le Cameroun a toujours été une chance pour la Guinée. Ça n’a pas commencé par le CHAN, ça a commencé par les exploits du Hafia sur le continent…», a expliqué Mamadou Antonio SOUARÉ, avant de renchérir: « La Guinée est une grande nation de football qui a toujours été au rendez-vous des grands moments. La Guinée regorge de talents, ceux qui doutent et qui continuent à douter, la Guinée sera toujours présente et sera toujours vaillamment représentée. Nous irons la chercher (la Coupe, ndlr), je le crois parce qu’on se prépare. Le football guinéen, dans quelques années, sera sur le toit de l’Afrique. On se prépare aussi pour 2025… »

Reste à savoir si le Sénégal, le Malawi et le Zimbabwe, nos adversaires de la poule B, laisseront ce miracle se réaliser lors de la prochaine CAN.

@JeuneElhadj