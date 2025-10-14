Le feuilleton judiciaire autour de l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Dr Ibrahima Kourouma, continue de s’étirer devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). L’audience en appel, qui devait s’ouvrir ce mardi 14 octobre 2025, a une nouvelle fois été reportée — cette fois au 21 octobre prochain.

Selon le président de la Cour, le juge Francis Kova Zoumanigui, cette décision est motivée par l’indisponibilité d’un conseiller, membre du collège chargé d’examiner le dossier.

Il s’agit du troisième renvoi enregistré depuis le lancement de la procédure en appel. Le premier remonte au 29 juillet 2025, à la veille des vacances judiciaires, lorsque la Cour avait constaté l’absence de l’agent judiciaire de l’État. Le second, le 7 octobre, avait déjà été justifié par la même raison : l’absence d’un conseiller.

Pour mémoire, Dr Ibrahima Kourouma a été condamné en première instance à quatre ans de prison ferme et à une amende de trois milliards de francs guinéens, pour des faits présumés d’enrichissement illicite.

Ce nouveau report prolonge l’attente autour d’un dossier scruté de près par l’opinion publique, tant en raison du profil de l’accusé que de l’enjeu symbolique du procès pour la lutte contre la corruption en Guinée.