Le gouvernement de la transition malienne a annoncé, jeudi 14 août 2025, avoir déjoué une tentative de coup d’État militaire. L’information a été rendue publique à la télévision nationale, à travers un communiqué lu par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Daouda Aly Mohammedine.

Selon ce communiqué, un « groupuscule d’éléments marginaux des Forces armées et de sécurité maliennes » a été arrêté pour « des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République ». Le texte dénonce l’implication de militaires et de civils qui auraient agi, avec le soutien présumé d’États étrangers, pour « briser la dynamique de la Refondation du Mali ».

Le gouvernement affirme que la conspiration a été déjouée le 1er août 2025, grâce « au professionnalisme et à la vigilance » des services spécialisés. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, Yann Vezilier, présenté comme agissant pour le compte du renseignement français. Deux généraux maliens, Abass Dembélé et Néma Sagara, sont également cités parmi les suspects.

Tout en condamnant cet « acte subversif », les autorités assurent que les enquêtes se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices. Elles affirment que la situation est « totalement sous contrôle » et appellent la population au calme et à la vigilance face aux « tentatives désespérées de déstabilisation ».