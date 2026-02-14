Après la présidentielle du 28 décembre 2025, les autorités guinéennes entendent maintenir la dynamique électorale avec l’organisation prochaine des législatives. Ce vendredi 13 février 2026, face à la presse, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a insisté sur la nécessité d’aller rapidement vers ce scrutin, tout en précisant que la fixation du calendrier relève de l’administration électorale.

D’emblée, le porte-parole a rappelé l’orientation donnée par le chef de l’État pour accélérer le processus. « En termes de calendrier, je n’ai aucune idée. Ce que je sais, le président a donné comme instruction de faire en sorte que cela se passe dans les meilleurs délais », a-t-il déclaré.

Pour lui, le facteur climatique constitue un paramètre central. Il a mis en garde contre les conséquences d’un éventuel retard : « Parce que si on perdait cette période avant la fin du mois de juin, ça veut dire qu’on est parti pour des élections en fin d’année », a-t-il expliqué, soulignant que la forte pluviométrie compliquerait l’organisation du scrutin dans plusieurs localités du pays.

Ousmane Gaoual Diallo a toutefois tenu à rappeler que l’élaboration du calendrier électoral ne dépend pas du gouvernement. « J’ose espérer que la Direction des élections va œuvrer dans ce sens-là. Mais c’est à elle qu’il revient de parler du calendrier et du rythme qu’ils veulent donner à ces élections », a-t-il indiqué.

Interrogé sur l’éventualité d’un couplage entre les législatives et les communales, le ministre a évoqué des contraintes techniques liées au mode de scrutin. « Il y en a qui pensent qu’il faut coupler les élections législatives et les communales. C’est peut-être faisable dans certains endroits, mais compliqué dans d’autres compte tenu du mode d’élection », a-t-il souligné, rappelant l’existence de circonscriptions comprenant différents types de députés, notamment « un député uninominal puis un député national ».

Malgré ces défis organisationnels, le gouvernement se veut confiant quant aux moyens disponibles. « Les moyens sont dégagés. L’autonomie de notre pays a financé ses propres élections à travers son budget et aussi une garantie d’indépendance », a affirmé le porte-parole.