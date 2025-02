Avocats Sans Frontières, en collaboration avec des organisations de défense des droits de l’homme a présenté, ce vendredi 14 février 2025, son rapport d’enquête sur la tragédie survenue au stade de N’zérékoré le 1er décembre 2024. Cette ONG fait état de 140 morts, dont 11 personnes disparues et des cas de blessés graves.

Selon Me Christophe Labilé Koné, président de l’ONG, ce rapport est le fruit de 7 jours d’enquêtes menées par une équipe de 10 personnes munies des fiches d’identification qui ont été déployés dans les 22 quartiers, 15 districts de la commune urbaine, mais aussi dans les sous-préfectures.

“Pour avoir les listes des victimes qui ont été identifiées par les présidents des conseils des quartiers, des districts, les leaders communautaires et des familles de victimes, il a été dénombré 238 victimes dont 180 cas de décès, 47 blessés et 11 personnes disparues. A partir de ces listes, pour se rassurer de l’existence effective de ces victimes, 10 enquêteurs munis de files d’identification individuelle des victimes ont été déployés dans les 22 quartiers, 15 districts de la commune urbaine et dans certaines sous-préfectures. Les enquêteurs ont travaillé pendant 7 jours et ont rencontré les victimes famille par famille.

Il a été dénombré 140 cas de décès, 11 cas de disparus, plusieurs blessés graves et légers et des dégâts matériels importants, véhicules et motos incendiés, un poste de police saccagé et incendié. Plusieurs personnes ont été blessées au cours de cet événement. Il a été difficile pour les enquêteurs de les dénombrer la nuit du drame et les jours suivants. La plupart des blessés, notamment les moins graves, n’ont pas transité par l’hôpital. Ils ont préféré faire des soins personnels, soit dans les cliniques privées, soit avec l’aide des guérisseurs traditionnels. Par ailleurs, certains blessés graves ont été alités à l’hôpital régional et le gouvernement a annoncé leur prise en charge gratuite”, précise Me Christophe Koné, président de l’ONG Avocats Sans Frontière.

Cependant, le 2 décembre 2024, le gouvernement guinéen a annoncé un bilan de 56 morts et de blessés graves. Tandis que les Ong des droits humains basées dans la région ont dénombré 135 morts, et 300 selon le Conseil supérieur de la diaspora forestière.

En attendant la publication du rapport d’enquête du gouvernement guinéen , l’ONG Avocats Sans Frontières est à pied d’œuvre. Elle compte saisir dans les jours avenir le parquet du tribunal de première instance de Kaloum, afin que toutes les victimes soient rétablies dans leur droit.