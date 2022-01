A travers une série de décrets lus à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs cadres au ministère de la santé et de l’hygiène publique notamment dans ses différentes directions.

L’ancien Directeur de la pharmacie centrale d Guinée, Dr Moussa KONATÉ est désormais l’Inspecteur général de la santé.

Le poste d’inspecteur général Adjoint revient à Dr Mohamed Camara, précédemment en service à la direction nationale des établissements hospitaliers du ministère de la santé.

La direction générale du bureau du stratégie et du développement est occupé maintenant par le Dr Souleymane Diakité.

Dr Abdoulaye Missidhé Diallo est nommé directeur général adjoint du bureau de stratégie et du développement .

Directeur National de la pharmacie et du médicament Dr Oumar Djouhé Bah, précédemment DG du laboratoire BiOumar.

Directeur général adjoint de la pharmacie et du médicament, Dr Mamadi Mariam Camara. Il était précédemment pharmacien et enseignants chercheur.

Directeur National des établissements hospitaliers, Dr Kaba Abdoulaye. Directrice Nationale adjointe des établissements hospitaliers, Dr Makony DONZO précédemment, chef service Genre et équité du Ministère.

Dr Aboucar CONTE est nommé lui aussi directeur National de l’hygiène publique. Dr M’Mahawa Diakité occupe le poste de directrice adjointe.

Directeur National de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle, Dr Mamadi Kourouma. Précédemment, il était conseiller charger de politiques sanitaires dudit ministère.

Directeur National adjoint de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle Dr Mamadi Cissé précédemment chef de la division prévention prévention des grandes endémies du ministère de la santé et de l’hygiène publique.

Directeur National de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie Pr Naby Moussa BALDÉ précédemment chef de division maladies non transmissibles au ministère de la santé et de l’hygiène publique.

Directeur National adjoint de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie Pr Fodé Bangaly SACKO. Précédemment responsable d’une unité de soin, de formation et recherche a l’hôpital National Donka.

Directeur National de la santé familiale et de la nutrition Dr Djeni Fadima KABA. Directeur National adjoint de la santé familiale et de la nutrition Dr Facely Camara précédemment chargé de cours de nutrition.

Directeur National des laboratoires, Pr. mandjou Diakité précédemment directeur National adjoint des laboratoires.

Directrice Nationale Adjointe des laboratoires Dr Binta BAH précédemment chef de division réglementation, normes, visa à la Direction Nationale des laboratoires.

Directeur général de l’institut national de la santé publique Pr Abdoulaye Touré. Il a été confirmé à son poste.

Directeur général adjoint de l’institut national de santé publique Dr Robert Camara lui aussi confirmer.

Directeur des services nationale de la santé et de la reproduction Dr Moussa Soumah précédemment chef de la cellule éducation pour la santé et développement dudit service.

Directeur général adjoint de la pharmacie centrale de Guinée Dr Adama Backary Keita.