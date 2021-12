D’après une annonce faite à la Télévision nationale, ce lundi 13 décembre 2021, ces cadres bien que certains soient remplacés, seraient impliqués dans des dossiers de détournements de biens publics, faux et usage de faux en écriture.

Ce sont au total 75 dossiers de détournements de biens publics, faux et usage de faux en écriture qui sont transmis à l’Agent judiciaire de l’État, indique la note lue à la télévision.

En effet, après la décision du président de la transition, annonçant le dégel des comptes des différents services, plusieurs structures étatiques auraient effectué des sorties massives de fonds au dessus des dépenses prévues. Une situation irrégulière dont l’Agent judiciaire de l’État se serait saisi. Dans un premier temps, des poursuites pénales contre des personnes physiques pour détournement de biens publics, faux usage de faux en écriture sont envisagés, a affirmé Mohamed Sampil.

Les premiers dossiers concernent:

1- le Directeur général de l’Institut de Recherche agronomique de Guinée (IRAG) et son comptable;

2- Le président de la Haute Autorité de la Communication et son comptable (HAC);

3- la Directrice générale du Port Autonome de Conakry et son comptable;

4- l’ancien Directeur général de l’Agence nationale de Sécurité sanitaire et son comptable (ANSS).