Le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur (SNAESURS) a exprimé sa satisfaction suite à l’arrêté du ministre du Travail et de la Fonction publique portant engagement des enseignants, désormais affectés au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI).

Ils sont au total 875 enseignants, tous titulaires de diplômes d’études supérieures, ayant satisfait aux conditions de recrutement spécifiques stipulées dans le protocole d’accord signé le 20 juillet 2023 entre le gouvernement guinéen et le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNASURS).

“Nous ne pouvons que remercier le ministre de la Fonction publique et du Travail qui a pris un acte très salutaire. ça a duré, mais mieux vaut tard que jamais. On est très satisfaits de lui, on le remercie, et surtout le ministre de l’Enseignement supérieur, Alpha Baccar, qui n’a mené aucun effort pour l’aboutissement heureux de ce dossier, avec son cabinet. Son secrétaire général, son chef de cabinet, son inspecteur, tout le monde s’est levé comme une seule personne pour aboutir à ce résultat. Et on est très contents, aujourd’hui, dans les institutions d’enseignement supérieur. Partout où vous passez, vous trouverez une joie qui ne dit pas son nom. Les homologués, aujourd’hui, ils sont à l’aise”, a confié à Guinee360 Lansana Yansané le secrétaire général du SNAESURS.

Toutefois, le syndicaliste a encouragé les bénéficiaires de l’arrêté d’engagement à redoubler d’efforts et se former davantage. “Être engagé c’est bon, mais se former est encore meilleur. Ils sont engagés avec le statut. Certains ont la licence, d’autres ont la maîtrise, d’autres ont le master et le doctorat. Alors, tous ceux qui n’ont pas encore le document, on les invite à s’inscrire le plus vite possible dans le processus de la formation pour aboutir au diplôme de doctorat”, a-t-il encouragé.

Bien que la signature de l’arrêté d’engagement n’était pas sa seule revendication, le SNAESURS se dit satisfait tout en espérant que les autres points vont suivre. “On a beaucoup de points de revendication et aujourd’hui même nous devons entamer les autres points à négocier. Mais de ce point-là, on est satisfait. C’est ça un syndicaliste : quand vous demandez trois, on vous en donne un, vous prenez ça d’abord, vous mettez en poche, et puis les deux autres, vous venez demander ça aussi”, a précisé M. Yansané.