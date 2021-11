En 2017, la Guinée a abrité l’événement Conakry Capitale mondiale du livre pour la première fois de son histoire. Un événement qui avait réuni écrivains et amoureux du livre et de la lecture venus de plusieurs pays du monde.

A cette occasion, des points de lecture ont été installés dans les différentes communes de la capitale pour inciter la jeunesse guinéenne à la lecture.

Quatre ans après, le constat révèle que ces points de lecture visités notamment au quartier Dixinn sont pour la plupart dans un abandon total.

Manque d’entretien, déficit des documents et manque de fréquentation par les amoureux du livre, sont entre autre des difficultés auxquelles sont confrontés ces points de lecture, a confié Pathé Kourou Diallo, responsable du point de lecture à Landreah dans la commune de dixinn.

« L’objectif de l’installation de ce point de lecture était d’amener la lecture à la base, dans les quartiers, dans les secteurs. Mais je peux vous dire aujourd’hui même s’il y a quelques élèves ou des jeunes amoureux du livre qui passent par notre point de lecture, mais ce qui manque beaucoup plus c’est l’entretien« , explique t-il à l’entame.

Tous les responsable en charge de gérer ces points de lecture ce sont des bénévoles précise Pathé Diallo, qui déplore le manque d’accompagnement de l’État pour la pérennisation de cette initiative.

« Moi qui vous parle depuis 2018 je suis bénévole on a aucune prime et il n’y a aucun accompagnement de la part de l’État. Même si une ampoule pète ici, c’est nous qui savons comment faire pour en avoir une autre, donc vraiment triste et malgré tout ça, nous tenons le coups. Pourtant on est obligé d’ouvrir tous les jours pour les amoureux du livre ».

Pour aller lire dans ces points de lecture, il faut payer 20.000fg par an et cet argent est utilisé souvent pour d’autres petits travaux d’entretien explique Pathé Kourou Diallo.

Mais ce qui est plus important selon lui, ce que ces lieux soient fréquentés par les élèves et amoureux du livre en Guinée.

La maison d’édition Harmattan Guinée est le premier partenaire qui fournit des documents à ces points de lecture. L’autre partenaire qui accompagne les responsables, c’est l’ambassade de la Grande-Bretagne qui leur fournisse des livres anglais.

Les autres points de lecture installés à l’occasion de Conakry capitale mondiale du livre visités sont dans la même situation. Une situation qui a conduit certains responsables à fermer.