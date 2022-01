Le groupe HADAFO média célèbre les 15 années d’existence de la radio Espace, vendredi 14 janvier 2022, au stade petit Sory de Nongo. Au compte de cette année, c’est le rappeur franco-congolais, Youssoupha qui est l’invité principal pour offrir un maximum de show aux auditeurs et fans de ce média.

Cette fête, dit-on, est une manière de renforcer les liens avec les auditeurs de la radio Espace et d’une part, une marque de reconnaissance pour leur fidélité à ce média.

«Aujourd’hui avec nos auditeurs, nous avons envie de passer par maison ou par quartier pour leur dire merci. Nous avons envie de les embrasser mais comme on ne peut pas faire tout ça, on a prévu un concert où tous vont venir pour pouvoir leur dire merci. Je commence par dire merci aux auditeurs de Espace FM qui, sans eux, on sait que ce n’était pas possible. On fête les quinze ans avec beaucoup d’amour mais on connait l’histoire de Hadafo média, tout n’a pas été que rose», a expliqué Macka Traoré, directeur des ressources humaines à HADAFO média, et membre d’Hadafo évents, structure organisatrice.

A son tour, l’invité a exprimé sa joie de se retrouver en Guinée : «Je suis très heureux d’être là. Même les discours qu’on vient d’avoir à l’instant, continuent à me convaincre sur la joie et la fierté d’être là. Tout le monde sait à quel point l’Afrique est importante pour moi. Au-delà du concert, tout ce que j’aime c’est la forme de mon expression artistique. Ce n’est pas facile de faire des concerts en Afrique. Comme vous le savez, ça fait plus de dix que je fais des concerts en Afrique. Il y a les problèmes au niveau de la logistique et il faut payer les billets d’avion. Et moi je ne veux pas faire un concert à la hâte. Pour la Guinée c’était une frustration, je voulais le faire et je vais faire bien. Merci d’avoir patienté, je voulais que ça marche», a dit Youssoupha.

Le rappeur français sera sur scène avec des artistes guinéens, aussi mobilisés pour la cause. Chose qu’il a d’ailleurs saluée.

Youssoupha a dit également : «J’ai construit quelque chose de cohérent car, je ne peux pas offrir toute la playlist comme si vous étiez sur YouTube. Il faut faire quelque chose de réfléchi pour qu’il ait une dynamique et essayer d’avoir les gens avec moi. Donc ça va être bien, il y a deux à trois choix que je dois faire.»