Deux jours seulement après avoir prononcé une suspension de trois mois contre la chaîne privée Kaback TV, la Haute Autorité de la Communication (HAC) est finalement revenue sur sa décision. Dans un communiqué publié ce vendredi 12 décembre 2025, l’institution a annoncé la levée de la mesure disciplinaire qui frappait le média.

La sanction avait été décidée à la suite de la diffusion, en direct dans l’émission “TELERO”, d’« images dégradantes », d’« injures vulgaires » et « d’outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs », issues des réseaux sociaux et jugées attentatoires à la dignité de deux artistes guinéennes de renom. Ces manquements avaient conduit la HAC à ordonner la suspension immédiate de Kaback TV.

Dans son nouveau communiqué, la HAC explique que plusieurs facteurs ont motivé sa décision de lever la sanction, notamment :

– les mesures disciplinaires internes prises par la direction du média contre les journalistes fautifs ;

– les excuses officiellement présentées aux artistes concernées ;

– les demandes de clémence formulées par l’URTELGUI, ainsi que par plusieurs personnalités publiques et religieuses.

Avec cette décision, Kaback TV est désormais autorisée à reprendre la diffusion de ses programmes.