Un incendie d’une rare violence s’est déclaré ce vendredi 13 décembre 2025, aux environs de 13 heures, dans le quartier T6, commune de Sonfonia. Le feu a entièrement consumé un magasin spécialisé dans la vente de meubles, notamment des tables bureautiques, des moquettes, des tables-bancs importés et divers autres articles.

Selon les premières explications recueillies sur place, l’épouse du propriétaire, Madame Diakité Fatoumata Dara, affirme que l’incendie serait parti d’un groupe de personnes qui distribuait du carburant devant la terrasse du commerce.

« J’étais à Dubréka lorsqu’on m’a appelée en me disant que le magasin avait pris feu. Et dès que je suis arrivée, d’après les premières informations que j’ai reçues, il y a des vendeurs de carburant devant notre magasin ici. La dame est venue installer les enfants pour procéder à la distribution du carburant dans les bidons. En ce moment, il y avait deux petits qui étaient en train de jouer avec le carburant. L’autre tenait une allumette et alluma l’allumette. Donc, quand le feu s’est déclenché, il a fui. Entre-temps, la dame responsable de ces enfants-là est directement rentrée à la maison. »

Madame Dara explique avoir déjà alerté par le passé sur les risques liés à cette activité dangereuse exercée à proximité du magasin. « Bien avant cet incendie, un jour, il y a deux ans de cela, lorsque les dames sont venues s’asseoir ici, j’ai dit à mon mari, qui n’était pas là. Je suis venue voir une dame du nom de Mme Sylla. Je lui ai dit : il ne faut pas venir s’asseoir ici pour revendre le carburant. Parce qu’il y a une conséquence. Si une fois il y a un problème ici, tu vas prendre les responsabilités du magasin en charge. Elle m’a dit : non madame, nous allons prendre soin de ça. Il n’y aura pas de problème. Après six à huit mois, elle vient avec une dame en me disant que c’est sa sœur. »

D’après elle, la responsable aurait fui les lieux dès le déclenchement du feu, laissant les enfants derrière elle. « Aujourd’hui, elle a laissé le problème. Elle a su que le feu était allumé ici. Elle a pris la tangente avec son petit enfant, en laissant les tout-petits ici. Est-ce que c’est normal ? Est-ce que c’est humain ? Trois enfants qui étaient en train de partager du carburant sont gravement brûlés. »

Les dégâts matériels sont importants, d’autant que le magasin venait tout juste de recevoir un nouveau stock la veille. « Dans le magasin, il y avait des tables bureautiques, des chaises de la maison, des tables bureautiques, des tables à manger, des moquettes et bien d’autres articles. C’est hier jeudi que le camion a débarqué le conteneur de 40 pieds. Pour l’instant, il est très difficile d’évaluer la valeur qu’on a perdue en francs guinéens, pour ne pas mentir. »

Madame Diakité ajoute que la femme mise en cause serait en train de préparer son départ du pays. Une plainte est en cours de rédaction. « La dame en question est prête à voyager, mais nous sommes déjà en train de rédiger une plainte contre elle. »