Invité de l’émission « Heure du Bilan » sur la RTG, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, s’est longuement exprimé sur la polémique entourant le statut particulier des enseignants. Une intervention qui intervient alors que la grève déclenchée depuis plusieurs jours — avant d’être suspendue mercredi 10 décembre — a fortement perturbé les cours dans tout le pays.

Dès l’ouverture de son intervention, Jean Paul Cedy a tenu à lever une confusion répandue. Selon lui, l’initiative du statut particulier ne vient pas des syndicats. « Les statuts dont on parle tant actuellement, ce n’est pas une demande des enseignants, c’est une demande sectorielle des ministères. C’est eux qui souhaitent un statut (ministère de l’Enseignement technique, ministère de l’Enseignement supérieur, ministère de l’Enseignement pré-universitaire), même si c’est perçu comme un combat syndicaliste », a-t-il expliqué.

Le ministre déplore que le débat public se limite à la question salariale, alors que le statut porte, selon lui, des enjeux plus larges. « Le statut va changer quoi concrètement ? (…) Vous allez prendre 90 % des enseignants qui réclament le statut ne savent pas. Dites-moi : le statut, il dit quoi ? Il fait quoi ? Ils ne sauront pas. Ce qui les intéresse, c’est le salaire », a-t-il regretté, tout en reconnaissant que « le salaire ne suffira jamais » et que la recherche de meilleures conditions de vie reste légitime.

Jean Paul Cedy affirme que le statut particulier vise avant tout à moderniser et sécuriser la profession. « Le statut sert à sécuriser un corps de métier et à en faire un corps de métier attractif. Aujourd’hui, personne ne veut être enseignant (…) C’est-à-dire que ce métier, dans 3 ans, 4 ans, va disparaître », a-t-il averti, appelant à une revalorisation profonde de la fonction enseignante.

Il insiste également sur la nécessité de prendre le temps nécessaire pour aboutir à un cadre solide. « Voilà pourquoi le statut, nous ne voulons pas que ça se fasse dans la précipitation », a-t-il tranché.

Alors que le pays cherche à sortir de l’impasse, les négociations ont repris ce jeudi 11 décembre entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation, en présence des ministres concernés. Objectif : trouver rapidement un compromis et permettre la reprise normale des cours sur l’ensemble du territoire.