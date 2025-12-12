La sélection nationale du Gabon a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la phase finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc en 2025. Parmi les convoqués du sélectionneur Mouyouma Thierry figurent deux joueurs du Hafia FC : le défenseur central Kila Onfia Mick et le gardien Bekale Junior.

Le championnat guinéen sera ainsi représenté à la prochaine CAN par ces deux internationaux gabonais évoluant avec le Hafia FC, actuellement 3ᵉ de la Ligue 1. Arrivés cette saison chez les Vert et Blanc de Dixinn, Kila Onfia et Bekale Junior se sont rapidement imposés comme des cadres de l’équipe, grâce à leurs prestations solides et régulières. Leur constance leur a valu une place de titulaire chez les vice-champions de Guinée.

Cette double sélection est une belle reconnaissance pour le Hafia FC, mais aussi pour la Ligue 1 guinéenne, qui gagne en crédibilité et en visibilité sur la scène africaine.

Pour cette CAN 2025, le Gabon évoluera dans le groupe F, aux côtés de la Côte d’Ivoire (championne en titre), du Cameroun et du Zimbabwe.