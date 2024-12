À l’occasion de la présentation de la Loi de finances initiale 2025, le lundi 9 décembre 2024, devant le CNT, le premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Mohamed Lamine Conté, a exposé la politique monétaire du pays. Il a largement abordé la question de l’inflation, affirmant que des efforts substantiels ont été déployés pour maîtriser les défis économiques.

Dans son discours, Mohamed Lamine Conté a d’abord souligné que la présentation de la Loi de Finances Initiale (LFI 2025) intervient dans un contexte international complexe, marqué par de nombreux défis. Il a évoqué les tensions géopolitiques, les difficultés économiques liées à une croissance modérée, une inflation persistante, le protectionnisme, la fragmentation commerciale, les incertitudes post-électorales aux États-Unis, ainsi que le risque de fragmentation au sein de la CEDEAO.

Il a également évoqué la fragilisation des États du Sahel, la montée du terrorisme dans la sous-région, ainsi que les effets déstabilisateurs des changements climatiques, qui, selon lui, peuvent compromettre la stabilité macroéconomique et financière des pays de la sous-région. Malgré ce contexte international difficile et les défis économiques nationaux, il assure que les efforts déployés par la Banque centrale pour maintenir une inflation stable et maîtrisée continuent de porter leurs fruits.

Évoquant l’incendie du dépôt de Kaloum, qui a perturbé l’approvisionnement en carburant et entraîné une hausse immédiate des prix, le premier vice-gouverneur a précisé que l’inflation est passée de 4,4 % en novembre 2023 à 6,5 % en décembre 2023, atteignant un pic de 6,7 % en 2024.

“À Conakry, la situation a été similaire, avec un taux d’inflation passant de 8 % en novembre 2023 à 9,3 % en décembre 2023, puis à 9,4 % en janvier 2024. Cependant, grâce aux efforts soutenus des autorités pour garantir l’approvisionnement en carburant et aux actions de la Banque centrale pour contrôler l’inflation, nous avons ramené celle-ci à des niveaux plus maîtrisés. Ainsi, à la fin d’octobre 2024, l’inflation nationale est redescendue à 4,7 %, tandis qu’à Conakry elle se situait à 8 %. À ce jour, ce taux d’inflation reste inférieur à celui de la plupart des pays de la sous-région. Par exemple, en octobre 2024, le taux d’inflation était de 39,9 % au Nigeria, de 16,9 % en Sierra Leone et de 22,1 % au Ghana.”

“L’objectif de l’inflation est à portée de main grâce à une inflation nationale désormais au seuil communautaire de 5 %”, a souligné M. Conté, ajoutant que la BCRG envisage d’adopter, dans les années à venir, une stratégie de ciblage de l’inflation.

“La Banque centrale reste engagée à maintenir et à renforcer ces acquis pour contribuer à l’intégration économique nationale et régionale, ainsi qu’à la prospérité de notre nation. En termes de perspectives, nous sommes optimistes au sein de la Banque centrale et pensons que l’inflation continuera de baisser. Cette évolution sera soutenue par la stabilité du Franc guinéen (GNF), les efforts continus du gouvernement pour assurer l’approvisionnement régulier du pays en carburant et en énergie, ainsi que l’amélioration de la production agricole grâce à la mise à disposition d’engrais à bas prix pour les producteurs locaux. Dans ce contexte, les perspectives de l’inflation devraient rester autour de ces niveaux tant en 2024 qu’en 2025. L’inflation à Conakry pourrait s’établir à 7,6 % en moyenne à la fin de 2024 et à 6,7 % à la fin de 2025.”