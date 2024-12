Comme annoncé dans l’un de nos précédents articles, le feuilleton sur le démarrage de la Ligue 1 Guicopres est loin d’atteindre son apogée. Malgré le boycott annoncé par 12 des 14 clubs, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel maintient de son côté sa ferme décision de lancer cette saison 2024-2025 à partir du samedi 14 décembre prochain.

La Ligue Guinéenne de Football Professionnel en charge de l’organisation des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2 ne compte en aucun cas modifier le calendrier initialement prévu pour le coup d’envoi de la saison 2024-2025. Le président de ladite instance, Lucien Beindou Guilao, l’a fait savoir au cours d’un entretien qu’il a accordé ce jeudi 12 décembre 2024 au site Sport Culture 224.org.

Il a précisé que des dispositions sont déjà prises pour le bon démarrage des matchs. “Nous faisons notre travail. Nous avons écrit au gouverneur et au préfet concernant la sécurité. Nous avons aussi écrit au président de la Ligue régionale de Kankan pour l’organisation, et il a bien reçu le courrier. Nous avons les commissaires et les arbitres en route. Tout est prêt pour le match entre le Milo FC de Kankan et l’AS Kaloum”, a-t-il expliqué.

Lucien Bendou Guilao a également rappelé que la vocation des clubs est de jouer estimant que ces derniers ne doivent pas continuer à dépenser dans le vide. “Les clubs ont pour vocation de jouer. Ils n’ont pas pour vocation de dépenser inutilement. Si nous ne démarrons pas le championnat maintenant, ils continueront à dépenser sans retour. Ils s’entraînent depuis un ou deux mois déjà. Je ne souhaite pas que les clubs gaspillent leur argent. Ce que je veux, c’est que les clubs jouent”, a affirmé le patron de la LGFP, exhortant les clubs à accepter la somme proposée. “Dans aucun pays au monde, je n’ai entendu dire qu’on ne joue pas le championnat à cause du manque de subventions. Vous pouvez vérifier. C’est pourquoi je pense que ce n’est pas une question d’argent, ou du moins, ce n’est pas le principal problème. Peut-être que la raison se trouve ailleurs, ou qu’il y a d’autres intérêts en jeu. Moi, ce que je veux, c’est que les clubs jouent, et que je puisse m’occuper d’eux”, a-t-il ajouté.

En attendant, une conférence de presse est prévue ce vendredi 13 décembre pour annoncer officiellement le lancement de la nouvelle saison sportive 2024-2025.