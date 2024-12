Le président de la Chambre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de Guinée (CCIAG), Mamadou Baldé, ainsi que le trésorier principal, Abdourahamane Kaba, et son adjoint, Ousmane Diallo, sont accusés d’être impliqués dans un détournement présumé de 6 milliards de GNF.

La Chambre de l’Instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a été saisie d’une affaire portant sur des accusations de « détournement de deniers publics, corruption d’agents publics, abus de fonction et atteinte à l’égalité des candidats dans les marchés publics, les concessions et délégations de services publics ». Cette affaire vise des responsables de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG).

Cette information a été confirmée dans la matinée du jeudi 12 décembre 2024 par une source bien introduite à la CRIEF. Selon nos renseignements, cette affaire de détournement porte sur un montant estimé à plus de six milliards de francs guinéens (6 000 000 000 GNF) et met en cause le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG), le trésorier principal et son adjoint.

“C’est une réalité, la procédure en est à l’étape de l’information. La chambre est en train d’examiner le dossier”, nous a confié notre source, en précisant que le président de la CCIA-G, en l’occurrence Elhadj Mamadou Baldé, n’est pas libre de ses mouvements depuis que la Cour a été saisie de l’affaire. “Il est sous contrôle judiciaire. Même lorsqu’il doit sortir, il doit obtenir l’autorisation du président de la Chambre.”

Contacté par nos soins, le président de la CCIAG a refusé de s’exprimer sur le dossier.