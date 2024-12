L’année 2024 a été marquée par des victoires pour l’opposition dans plusieurs pays africains. Le dernier exemple en date est celui du Ghana, où l’ancien président et chef de l’opposition, John Mahama, a remporté le scrutin face au candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia.

Le scrutin présidentiel de samedi dernier au Ghana a conclu une année exceptionnelle pour la politique africaine, marquée par cinq transferts de pouvoir, un phénomène sans précédent.

Cette “annus horribilis” pour les gouvernements a permis à l’opposition de remporter des victoires notables dans cinq pays, notamment au Ghana, au Botswana, à l’île Maurice, au Sénégal et dans la république autoproclamée du Somaliland.

Selon BBC Afrique, cette tendance est due à une combinaison de plusieurs facteurs : le ralentissement économique, l’intolérance croissante de l’opinion publique envers la corruption, et l’émergence de partis d’opposition de plus en plus affirmés et bien coordonnés.

Cette dynamique pourrait se poursuivre jusqu’en 2025, posant des défis pour certains dirigeants, comme le président du Malawi, Lazarus Chakwera, dont le pays s’apprête à organiser des élections.

Au Ghana, par exemple, les électeurs ont été mécontents de la hausse du coût de la vie, d’une série de scandales retentissants et d’une crise de la dette qui a empêché le gouvernement de mener à bien son programme.

Cela a permis au candidat de l’opposition de remporter les élections avec un score historique, jamais atteint depuis 1996 : 56 % des voix contre 41 % pour son adversaire.

Après sa victoire, John Mahama a promis un nouveau départ pour le Ghana, un pays considéré comme un modèle de démocratie en Afrique.