Les chefs d’État et de gouvernements de la CEDEAO réunis à l’occasion de la 64e assemblée générale, ont examiné le 10 décembre 2023, les transitions en cours au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée. En ce qui concerne Conakry, ils regrettent qu’ “aucun progrès significatif n’ait été réalisé” dans la mise en œuvre des activités liées aux 10 points du chronogramme.

« Concernant la Guinée, la Commission a rappelé le chronogramme de transition consolidé couvrant dix (10) points prioritaires, qui a été élaboré conjointement et a fait l’objet d’un accord entre les autorités de transition et la CEDEAO en octobre 2022. Toutefois, la Commission a noté qu’un an après, l’approbation du chronogramme de transition, aucun progrès significatif n’a été réalisé dans la mise en œuvre des activités », a déclaré le président du Conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO, Umar Tourey.

Par contre, le Conseil a recommandé cinq solutions aux Chefs d’État de la CEDEAO par rapport aux processus de transition en cours dans la sous-région ouest africaine :

1. Accélérer l’opérationnalisation de la mise en place des mécanismes conjoints de Suivi et Évaluation pertinents convenus avec la CEDEAO, en particulier au Burkina Faso et en Guinée ;

2. Assurer des processus de dialogue véritablement inclusifs en vue du rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel ;

3. S’abstenir d’adopter de nouvelles postures de confrontation vis-à-vis de la CEDEAO ;

4. Permettre aux missions des médiateurs et des équipes techniques de la CEDEAO d’évaluer, dans les meilleurs délais, les progrès réalisés ;

5. Faire en sorte que le Conseil recommande à la Conférence d’exhorter les États membres, collectivement et individuellement, à assurer une unité d’actions au plan régional, en veillant au respect scrupuleux des décisions collectives prises au niveau de la Conférence.