A travers une déclaration rendue publique ce samedi, l’UFDG et son allié l’ANAD annoncent qu’ils ne vont pas se PLIER à la décision du gouvernement qui interdit toute manifestation le 15 décembre, jour de l’investiture du président Alpha Condé.

Dans cette note, le couple Ufdg-Anad a réitéré sa ferme volonté de se faire entendre dans toute la ville de Conakry, à travers une grande mobilisation de protestation.

Déclaration

L’ANAD/UFDG a fait une campagne responsable sur le thême » Unir et Servir » et autour du leader de consensus national Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo.

Les guinéens dans leur grande majorité ont adhéré au projet de construction d’une Guinée unie, travailleuse, solidaire et heureuse proposé par le candidat de l’ANAD. Le 18 octobre passé, ils ont massivement voté en faveur de Mamadou Cellou Dalein Diallo avec plus de 53% des suffrages exprimés.

Malheureusement, en complicité avec des Institutions républicaines totalement inféodées à la présidence de la République, C’est Alpha Condé qui a été déclaré vainqueur par la CENI et la Cour Constitutionnelle après avoir modifié le taux de participation en Haute Guinéen (environ 100% en moyenne) et mis à l’écart ou falsifié les procès verbaux des Bureaux de vote à Conakry, en Basse Guinée, en Guinée Forestière et dans certaines zones de la Moyenne Guinée.

Pour imposer au peuple de Guinée cette fraude électorale inédite, les forces de défense et de sécurité ont été réquisitionnées, les manifestations de masse interdites, le pays a été coupé d’Internet et des réseaux sociaux notamment, des militants et leaders politiques ont été emprisonnés, des opérateurs économiques ont perdu leurs biens et certains ont été expropriés de leurs propriétés, le siège et le QG de l’UFDG fermés et la commune de Ratoma assiégée.

Le Mardi 15 Décembre 2020, les 9 juges de la cour constitutionnelle sont sollicités pour investir injustement Alpha Condé.

Face à cette désapprobation embarrassante pour notre pays et pour la démocratie en générale, l’ANAD/UFDG ne pourra compter que sur l’engagement des populations guinéennes en général et ceux du grand Conakry en particulier pour exprimer leur désapprobation totale.

La victoire est proche mais il faut de la persévérance.