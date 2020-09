Après une attente interminable, la finale de la Coupe de Grèce entre l’AEK et l’Olympiakos s’est joué aujourd’hui à Volos. Une rencontre qui a sourit à Mady Camara et ses coéquipiers, vainqueurs au coup de sifflet final.

Ce soir se jouait la finale longtemps attendue entre l’Olympiakos et l’AEK Athènes. Au stade Panthessaliko, Mady Camara, titulaire dans l’entre jeu de la Pirée comme d’habitude, a aidé les siens à décrocher un autre titre au cours de cette belle saison. Un but de Randjelovic à la 9e minute a suffit pour venir à bout d’une courageuse équipe athénienne.

En plus du titre de champion de Grèce, le guinéen s’offre un autre trophée et clôture cette saison de la plus belle des manières. En attendant que son avenir se dessine plus clairement…

@JeuneElhadj