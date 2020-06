Le bookmaker 1xBet Guinée a été créé depuis longtemps en 2007 et continue de nous réjouir de ses services. Il est partenaire officiel du club de football de Barcelone, partenaire du CAN et de la série A, etc.

1xBet Inscription & Depot

L’enregistrement d’une nouvelle page d’utilisateur se passe en 4 modes:

en 2 secondes (type de 1xBet l’inscription ‘instantanée’)

avec le numéro de mobile du client

avec la boîte électronique

ou encore en liant le compte du réseau social

Vous êtes invité à saisir la combinaison spéciale dans le champ appelé 130GOAL pour faire votre 1er bonus encore plus gros – pour 130%!

Pour le jeu, il est nécessaire de verser de fonds: on propose ici un choix énorme de paiement, parmi les plus utilisables sont Orange Money Guinée, Visa, ePay, Skrill.

Application & Site mobile

Le bookmaker utilise son propre développement. La version mobi est compatible avec les navigateurs Chrome, Safari, Opera. Presque pas différente de la ressource principale.

Publicité

Les versions pour iOS et Android ne sont pas pires sur la fonctionnalité du site principal. Avec l’aide de l’application, les parieurs peuvent miser en un seul clic. Dans le menu de la fenêtre principale, l’agence propose des marchés les plus populaires en ce moment.

Les programmes sont téléchargés à partir notre lien gratuit (Android), via le magasin officiel (iOS) et via le site du book (Windows).

Code promo 1xbet et bonus

En termes de bonus et de promotions, l’entreprise peut être appelée le leader du marché. De plus, sur l’appli officielle, il y a une section correspondante!

Profitez alors de bonus suivants:

pour le depot initial;

promotions dédiées aux fêtes et championnats;

bonus spéciaux pour certains jours (vendredi, mercredi);

codes promotionnels (+ notre 1xBet promocode 130GOAL 130% pour dépôt);

Conclusion

1xBet offre de belles listes à parier, une large section en direct et l’unité variable de jeux. C’est un véritable paradis pour les débutants qui ne font que les premiers pas dans le pari. Et bien sûr, les professionnels jouent ici. Alors, 1xBet Guinée sera parfait pour tout type de parieur!