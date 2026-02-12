Interpellés à la suite des violents affrontements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), plusieurs étudiants ont été remis en liberté dans la soirée du mercredi 11 février 2026.

Présentée par les autorités comme un geste d’apaisement, cette décision intervient dans un contexte marqué par la publication des conclusions médico-légales relatives au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.

Selon Dakaractu, citant L’Observateur, sur les 107 étudiants arrêtés et placés en garde à vue après les incidents enregistrés sur le campus, plus d’une centaine ont recouvré la liberté.

Cette mesure pourrait constituer un tournant dans le bras de fer engagé depuis lundi entre les forces de l’ordre et les étudiants. Toutefois, la divulgation des résultats de l’autopsie d’Abdoulaye Ba risque de raviver les tensions dans un climat déjà fortement dégradé.

Si la majorité des étudiants interpellés ont pu regagner leurs familles, d’autres demeurent en détention. Ces derniers pourraient être poursuivis pour « un large éventail de charges graves » en lien avec les violences survenues sur le campus, lesquelles ont conduit au décès de l’étudiant.

Le rapport d’autopsie, établi à la suite du décès survenu le 9 février 2026, fait état de traumatismes multiples et sévères. Les médecins légistes écartent ainsi la thèse d’un simple malaise respiratoire, évoquée dans un premier temps.