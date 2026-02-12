La ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, a effectué une série de visites au sein des services techniques et des directions relevant de son département. À cette occasion, elle a rencontré plusieurs institutions partenaires. Une tournée qui s’inscrit dans le cadre de la réorganisation et du renforcement de l’appareil financier de l’État.

Profitant de ces rencontres, la ministre a précisé les objectifs poursuivis par la fusion des portefeuilles de l’Économie, des Finances et du Budget. « L’objectif de la consolidation des ministères de l’Économie, des Finances et de celui du Budget est de passer d’une administration financière fragmentée à une administration cohérente qui collabore mieux, qui est structurée et qui nous permettra d’obtenir des résultats rapidement. Donc les équipes ont été sensibilisées sur cette mission qui nous a été confiée par le chef de l’État, le président Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre Amadou Oury Bah. Elles ont indiqué être prêtes pour le renforcement des capacités nécessaires afin qu’on puisse tenir le cap du programme Simandou 2040 qui va demander plus de capacités, plus de ressources matérielles et humaines, mais aussi financières, afin qu’on puisse atteindre les résultats escomptés et répondre aux attentes de notre population. »

Au-delà de la réorganisation interne, la ministre a également évoqué ses échanges avec les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international (FMI). « Le FMI est prêt à nous appuyer afin de réformer de manière importante et utile notre gestion budgétaire, mais aussi de travailler sur des réformes macroéconomiques. Nous avons aussi échangé sur le programme avec le Fonds, qui est un sujet d’engagement depuis quelque temps maintenant, et ils sont convenus de continuer les discussions afin qu’on puisse avancer sur ce sujet. »

Mariama Ciré Sylla a également rencontré les équipes du Groupe de la Banque mondiale dans le cadre de la préparation d’un projet majeur axé sur la mobilisation des ressources internes. « J’ai aussi rencontré les équipes du Groupe de la Banque mondiale, notamment dans le cadre d’une mission de préparation d’un projet important, celui de la mobilisation des ressources internes. J’ai aussi rencontré le représentant de la Banque africaine de développement et son équipe. J’ai aussi rencontré l’ambassadrice des États-Unis, avec laquelle nous avons échangé sur les projets en cours de collaboration avec son pays. »

À travers ces différentes rencontres, la ministre entend poser les bases d’une gestion budgétaire plus performante, appuyée par des partenaires internationaux engagés aux côtés de la Guinée dans la mise en œuvre de ses réformes économiques.