Les travaux d’exploitation du mégaprojet Simandou ont été officiellement lancés ce mardi 11 novembre 2025, au port de Moribaya, dans la préfecture de Forécariah. La cérémonie, présidée par le président Mamadi Doumbouya, a réuni de nombreuses personnalités, dont plusieurs chefs d’État africains et des représentants des partenaires internationaux du projet.

Prenant la parole au nom du Comité stratégique du projet Simandou, Djiba Diakité a rappelé les instructions fermes données par le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, concernant le respect strict des clauses contractuelles liant la Guinée à ses partenaires industriels. « Il est utile de rappeler que la Guinée a été la première délégation officielle à se rendre en Chine après la crise mondiale du Covid-19 pour discuter de la reprise du projet Simandou. Cet engagement a conduit à l’accord de Shanghai, qui a permis de relancer les travaux, notamment les infrastructures ferroviaires et portuaires, le 18 mars 2023, sous la direction éclairée du président Mamadi Doumbouya », a déclaré M. Diakité.

Le ministre a ensuite cité une phrase du chef de l’État qui, selon lui, guide l’action du Comité stratégique depuis le début des négociations : « Simandou, c’est un bijou pour nous. Si ce n’est pas réalisé comme convenu dans les documents, je vous le reprendrai », aurait averti le président Doumbouya.

Djiba Diakité a assuré que le gouvernement et le Comité stratégique veilleront à ce que toutes les dispositions contractuelles soient rigoureusement respectées, aussi bien durant la phase de construction que celle de l’exploitation du gisement. « Dans l’intérêt du peuple souverain de Guinée et de nos partenaires industriels, nous nous engageons à respecter les termes des accords, dans un esprit gagnant-gagnant », a-t-il affirmé, saluant la vision du président Doumbouya pour une exploitation responsable et durable des ressources minières du pays.

Le responsable a également rappelé que le 18 mars 2023 a marqué le démarrage effectif des travaux ferroviaires et portuaires du projet Simandou, symbolisant la volonté de la Guinée de tracer « une nouvelle voie » : celle d’une valorisation locale de ses richesses naturelles. « La République de Guinée a choisi la voie d’une mise en valeur responsable de ses ressources, notamment minières, pour le bien-être du peuple. La transformation locale des minerais n’est pas négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays tout en respectant les normes environnementales, sociales et de gouvernance », a-t-il insisté.

Plus loin, Djiba Diakité a réaffirmé l’ambition du gouvernement de faire du projet Simandou un levier de croissance durable pour la Guinée : « À travers ce programme, nous voulons démontrer que la malédiction des ressources naturelles n’est pas une fatalité. Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Nous allons développer la Guinée. »