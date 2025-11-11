En visite officielle en Guinée à l’occasion du lancement de l’exploitation du mégaprojet minier Simandou, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé ce lundi à Conakry, où il a été accueilli à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré par son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et la Guinée.

À sa descente d’avion, le chef de l’État gabonais a salué les progrès réalisés par la Guinée, tant sur le plan politique qu’économique. “Nos échanges ont porté sur les avancées politiques de notre pays. Et je souhaite ici le même souhait à mon homologue qui a déjà entamé la marche vers l’organisation des élections au mois de décembre”, a-t-il déclaré au micro de la DCI.

Le président Oligui Nguema a encouragé le général Doumbouya à poursuivre ses efforts en vue d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel. “Je l’encourage à aller à ces élections. Parce que ce sont les élections qui amènent la paix, le calme et l’apaisement. Et c’est ce dont nous avons besoin. Ce sont les élections qui vont attirer les hommes d’affaires, des investisseurs, et ça rend le pays vers d’autres institutions. Et je pense que c’est ce que l’ONU attend, c’est ce que l’Union africaine et toutes les autres institutions attendent. Il est sur une bonne voie et je le félicite”, a-t-il ajouté.

Sur le plan économique, le dirigeant gabonais a salué les ambitions de la Guinée dans le secteur minier, notamment à travers le projet Simandou 2040, considéré comme l’un des plus vastes gisements de fer inexploités au monde.

“Je le félicite également pour les infrastructures, notamment le projet pour lequel nous sommes venus ici, Simandou 2040. Nous allons regarder, nous allons restituer nos mines en fonction de ce que nous allons voir ici”, a-t-il conclu.

La visite du président Oligui Nguema intervient à un moment charnière pour la Guinée, à quelques semaines des élections annoncées pour décembre.