En marge du Dialogue sur l’investissement et les partenariats, organisé par Rio Tinto, l’un des partenaires majeurs du méga-projet Simandou, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a tenu à rassurer les investisseurs encore hésitants à s’engager en Guinée.

S’exprimant devant un parterre de partenaires techniques du projet, le ministre a affirmé :

« La Guinée d’aujourd’hui est un pays de confiance, respectueux des règles et des normes internationales. Grâce à la bonne gouvernance instaurée depuis 2021, notre économie se renforce et attire des investissements directs étrangers d’envergure. »

M. Sylla a également souligné que le lancement officiel du projet Simandou, prévu pour ce mardi 11 novembre, marque une étape décisive pour le pays.

Selon lui, cet événement symbolise le premier jour de l’indépendance économique de la Guinée, indépendante politiquement depuis 1958.