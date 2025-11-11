Ancien ministre de la Coopération internationale sous le régime d’Alpha Condé, Amadou Thierno Diallo, président du parti Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGD-Synthèse), figure parmi les candidats à la magistrature suprême dont la Cour suprême a déclaré la candidature irrecevable.

Malgré l’omission de son nom lors de la délibération de la haute juridiction, le candidat de l’UGD se dit déterminé à poursuivre son combat politique et juridique.

Dans une déclaration publiée sur sa page officielle, il a réaffirmé son engagement et annoncé avoir saisi la justice. “Lors de la délibération de la Cour suprême, mon nom a été omis. Cette omission, grave pour la crédibilité du processus, ne restera pas sans suite. Nos avocats ont déposé un recours afin de rétablir la vérité et faire triompher le droit”, a-t-il déclaré, exprimant sa confiance dans l’indépendance de la justice guinéenne.

Tout en dénonçant ce qu’il considère comme un manquement, Amadou Thierno Diallo affirme que cette situation ne l’affaiblit pas, mais renforce plutôt sa détermination à poursuivre son engagement. “Nous faisons confiance à la justice de notre pays. Ce manquement ne nous décourage pas : il renforce notre détermination”, a-t-il ajouté.

Le leader de l’UGD-Synthèse a par ailleurs appelé ses partisans à rester mobilisés autour du projet politique qu’il incarne, fondé sur les valeurs de justice et d’intégrité. “UGD-Synthèse demeure une vision, une conviction et une famille unie autour des valeurs de justice, de transparence et d’intégrité. Le combat continue. Rien n’arrêtera notre engagement sincère pour la Guinée”, a-t-il conclu.

Selon les dispositions en vigueur, à la suite de la publication de la liste provisoire des candidats, les prétendants recalés disposent d’un délai de 72 heures — qui expire ce lundi — pour déposer leurs recours devant la Cour suprême.

Celle-ci dispose ensuite de 48 heures pour publier la liste définitive des candidats retenus.