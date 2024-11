Les membres du Conseil National de la Transition, déployés dans la préfecture de Koubia, ont entamé, ce dimanche 10 novembre 2024, leurs activités sur le terrain. Après avoir échangé avec le préfet de Koubia, Mamadou Lamine Goubi SOW, entouré de ses proches collaborateurs, la mission, dirigée par l’Honorable Colonel Mamadou Lamine DIALLO, a rencontré les autorités morales de la localité avant de tenir, dans l’après-midi, un point de presse avec les médias locaux.

En présence des sages, le chef de mission a transmis les salutations et félicitations du Président du Conseil National de la Transition, l’Honorable Dr Dansa KOUROUMA. L’Honorable Colonel Mamadou Lamine DIALLO a ensuite expliqué l’objet de la mission et sollicité les prières et bénédictions de la notabilité. Il a précisé qu’il s’agissait de présenter aux laborieuses populations de Koubia l’esprit et la lettre de l’avant-projet de nouvelle Constitution, et surtout de recueillir leurs recommandations pour la consolidation du texte.

Cette initiative a été bien accueillie par les sages de Koubia, qui ont réitéré leur soutien indéfectible aux autorités de la Transition. Ils ont salué, en particulier, l’approche inclusive du CNT dans l’élaboration de l’avant-projet de la nouvelle Constitution. Des prières et bénédictions ont ponctué cette rencontre.

Dans la soirée, les émissaires du Parlement de la Transition ont animé un point de presse pour annoncer l’objet de leur mission à Koubia et les activités prévues dans le cadre de la vulgarisation de cet avant-projet.

Parmi les activités à réaliser figurent notamment : une séance matinale de présentation de l’avant-projet de la nouvelle Constitution aux élèves et encadrants des établissements d’enseignement secondaire, une réunion de cadrage avec les autorités déconcentrées et décentralisées, ainsi que des assemblées thématiques avec les différentes familles d’acteurs de Koubia Centre et des cinq sous-préfectures de la localité.

Boubacar Koyla DIALLO