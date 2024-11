Le gouvernement guinéen a entamé, ce lundi 11 novembre 2024, une retraite à Kindia. Cette initiative, dirigée par le secrétariat général du gouvernement, s’inscrit dans la volonté du président de la transition de bâtir une Guinée tournée vers un progrès durable et le bien-être de la population.

Pendant trois jours, le Premier ministre Bah Oury et l’ensemble des membres du gouvernement se concentreront sur des questions de renforcement de capacités afin d’améliorer la coordination des actions publiques, conformément aux instructions du président de la transition.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Bah Oury a souligné que cette rencontre représente une opportunité de redynamiser la cohésion de l’équipe gouvernementale et de renforcer l’esprit d’équipe en vue d’obtenir des résultats concrets. Il a précisé que les discussions permettront de formuler des recommandations stratégiques à court, moyen et long terme.

Le secrétaire général du gouvernement, Benoît Kamano, a également expliqué que cette retraite de trois jours vise à créer un espace d’échange interactif pour évaluer les actions entreprises depuis la mise en place du gouvernement dirigé par Bah Oury.

« Ce séminaire va nous permettre de discuter, entre autres, des thèmes qui ont été évoqués, mais aussi de poser la vision du chef du gouvernement, la manière dont il souhaite que les membres du gouvernement collaborent. À travers des méthodes précises et une vision claire, j’ai tenté de schématiser cela en huit étapes, et nous permettra lors de ce séminaire d’avoir des discussions fructueuses. Le deuxième point est : où voulons-nous aller ? C’est ce que le Premier ministre va nous exposer dans son intervention, dans ses souhaits, dans sa vision. C’est le ‘qui sommes-nous’. Il y a l’individu, mais il y a l’équipe gouvernementale. Cette équipe gouvernementale a une identité unique, appelée le gouvernement, dirigée par un chef, avec des objectifs assignés pour la conduite des politiques publiques. Où voulons-nous aller ? Ce sont les objectifs qu’il va nous assigner. Par quelles pratiques ? Ce sont les méthodes que le Premier ministre va nous prescrire, pour que ces pratiques soient mises en œuvre, afin que l’objectif qui nous est assigné soit atteint. Où en sommes-nous ? Ça, c’est l’auto-évaluation. Demain après-midi, il y aura une séance d’auto-évaluation, qui permettra au Premier ministre de faire un point sur ce qui a déjà été accompli depuis la formation du gouvernement, le 13 mars dernier. Ensuite, qu’allons-nous faire ? Dans le langage technique, cela correspond au plan d’action. Chaque ministère a son propre plan d’action, mais nous n’avons pas encore un plan d’action global pour le gouvernement. C’est ce que le Premier ministre va nous présenter à travers des objectifs à court, moyen et long terme, qui seront matérialisés par des lettres de mission à l’issue de ce séminaire. Par ailleurs, aujourd’hui et demain, nous aurons l’occasion de faire le point sur les décisions du chef de l’État données en conseil des ministres, pour évaluer globalement le pourcentage de réalisation des directives assignées au gouvernement », a longuement expliqué Benoît Kamano.

Selon lui, ces différentes activités permettront au Premier ministre de tirer des conclusions et d’évaluer le niveau d’exécution des missions confiées aux membres du gouvernement.