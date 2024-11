En séjour en Guinée depuis près d’une semaine, la mission des Nations Unies multiplie les rencontres avec les acteurs socio-politiques impliqués dans le processus de transition du pays. Après avoir échangé avec les forces vives, c’était au tour du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) de rencontrer les diplomates ce lundi 11 novembre 2024.

À l’issue de cette rencontre, Abdoul Sacko, coordinateur national du FFSG a salué l’approche de la mission onusienne, qui, selon lui, a permis d’évaluer le niveau d’engagement des Nations Unies pour accompagner la Guinée vers une sortie de crise. Il a toutefois précisé que la réussite de ce processus dépendra en grande partie de la volonté des autorités guinéennes.

“De toute évidence, les partenaires sont disposés, dans la limite du possible, à nous sortir de cette situation, à condition qu’il y ait une réelle compréhension et une volonté commune. Nous sommes rassurés que, si l’État accepte de se remettre en question et prend conscience des défis qui menacent le vivre-ensemble, mais aussi des failles dans la gestion de cette transition, alors le pays pourra éviter de sombrer dans des crises plus difficiles à contrôler. Nous avons perçu des partenaires prêts à aider les Guinéens à se comprendre mutuellement et à devenir des acteurs responsables de la gestion de la crise”, a déclaré Abdoul Sacko, tout en exhortant les représentants de l’ONU à la vigilance.

“Nous les exhortons à rester vigilants pour ne pas devenir, une fois de plus, complices d’un processus biaisé. Nous espérons qu’ils éviteront les erreurs observées avec la CEDEAO, en refusant de se laisser entraîner dans des impasses sans issue. Donc, nous leur disons que la vigilance est essentielle”, a-t-il insisté.

Les Nations Unies ont déployé cette mission à la demande des autorités guinéennes. Selon Abdoul Sacko, celle-ci permettra aux Nations Unies de recueillir toutes les informations nécessaires pour évaluer l’évolution de la transition guinéenne et déterminer les moyens d’accompagner le gouvernement vers un retour à l’ordre constitutionnel.