Alors que le différend sur le Sahara occidental dure depuis les années 70, l’État caribéen de Sainte-Lucie a réaffirmé son soutien « à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara [occidental] ».

Cette déclaration a été faite à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires extérieures, du Commerce international, de l’Aviation civile et de la Diaspora de Sainte-Lucie, Alva Romanus Baptiste.

Dans un communiqué conjoint signé par les deux ministres, Sainte-Lucie s’est félicitée du « consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI » en faveur du Plan d’autonomie et de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le ministre Baptiste a salué les efforts des Nations Unies, qu’il a qualifiées de « cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à ce différend régional ».

Pour rappel, en juin dernier, la France avait apporté son soutien plan du Maroc pour le Sahara occidental.

Sainte-Lucie, membre de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECS), a ainsi réaffirmé son appui à la position marocaine, soulignant l’importance de la stabilité régionale et des efforts internationaux pour trouver une résolution pacifique et durable au conflit du Sahara occidental.