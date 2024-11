L’extraction d’Abraham Khalil Cherif, un citoyen guinéen, par les forces de sécurité conjointes du Liberia, fait débat dans le pays. Arrêté pour avoir, selon les autorités libériennes citées par FrontPageAfricaOnline.com, planifié des activités subversives contre la junte militaire guinéenne, Chérif avait trouvé refuge au Liberia avant son extradition précipitée. Il aurait été remis aux autorités guinéennes.

Les autorités libériennes, peu enclines à communiquer sur cette affaire jugée hautement sensible, ont néanmoins laissé entendre que Chrif avait effectivement été livré aux autorités guinéennes. Selon des sources de sécurité, Cherif, en tant que non-citoyen libérien, aurait agi en coordination avec des personnalités influentes pour déstabiliser le gouvernement voisin.

« Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais les tribunaux fourniront plus de détails sur l’affaire. Ce que je sais, c’est que Chérif est un Guinéen qui recrutait d’anciens combattants au Liberia pour déstabiliser la Guinée. Nous avons des preuves de messages avec lui et l’ancien président guinéen Alpha Condé depuis la Turquie, des photos, des enregistrements, etc. », a déclaré une source à FPA.

L’ancien juge associé Kabineh Ja’neh, présenté comme étant le conseil de Chérif, dénonce une extradition qu’il qualifie « d’illégale » et s’interroge sur l’actuel emplacement de son client. Il affirme également que Chérif est libérien de naissance, arguant que son grand-père était un imam respecté à Monrovia.

« Je suis l’un des avocats de M. Khalifa Charif (Sheriff). Il est né ici, à Crown Hill, Monrovia, de deux parents mandingues libériens. Son grand-père était l’Imam Alhaji Mata-Saykou Sheriff, de mémoire bénie, qui fut l’un des imams les plus respectés des années 50 et 60 à la mosquée de Benson Street (Mas Jed). Figure religieuse nationalement respectée, les funérailles de l’Imam Alhaji Mata–Saykou Sheriff ont été honorées par la présence du Président William V. S. Tubman ici à Monrovia pour reconnaître ses inestimables contributions à la construction de la nation. »

L’avocat reconnaît bien que Chérif a passé une partie de son enfance en Guinée mais « en raison de la guerre civile au Liberia, cela n’annule pas sa citoyenneté libérienne ». Il accuse les forces de sécurité d’avoir « perquisitionné illégalement les biens de Chérif il y a six semaines, sans mandat, et de s’être emparées de ses véhicules et de son argent. Malgré les ordonnances de la cour pour la restitution de ces biens, les autorités libériennes n’ont pas obtempéré. »

Par ailleurs, l’avocat Ja’neh a révélé qu’au matin du 3 novembre 2024, une équipe de sécurité libérienne, dirigée par l’inspecteur général de police Gregory Coleman, aurait fait irruption dans la prison centrale de Monrovia et retiré Cherif sans autorisation judiciaire pour le remettre ensuite aux autorités militaires guinéennes.