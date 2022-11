Le président du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), était à Washington (États-Unis), hier jeudi 10 novembre 2022. Cellou Dalein Diallo a eu des échanges avec des personnalités sur la recrudescence des coups dans la sous-région.

Sur sa page Facebook, l’ancien premier ministre a écrit : «Avant de quitter Washington ce jeudi 10 novembre, j’ai eu deux rencontres fructueuses dont l’une à mon hôtel avec Stephen Pomper, Policy Chief de l’Organisation International Crisis Group (ICG) et l’autre avec Mvemba Dizolele, Senior Fellow et Directeur du programme Afrique au Centre d’Etudes Stratégiques et Internationales (CSIS) au siège de l’Organisation à Washington.»

Selon Cellou Dalein Diallo, ses échanges avec les deux hommes lors de cette rencontre, ont porté essentiellement «sur la transition en Guinée ainsi que les risques et menaces qui pèsent sur les libertés, la démocratie et la paix dans l’espace CEDEAO.»

Le leader du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, affirme que ces deux personnalités «ont déploré la multiplication des coups d’Etat militaires dans cette sous-région et les atteintes aux libertés d’expression, d’association et de manifestation qui ont suivi surtout en Guinée.»