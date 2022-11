Le forum des forces sociales de Guinée (FFSG) a déposé la synthèse de ses contributions au premier ministre, Dr Bernard Goumou. Le document alerte sur la nécessité d’aller vers un dialogue constructif et propose des pistes de solutions.

Le FFSG met en garde les autorités de la transition: «Si un format objectif et réaliste de dialogue inclusif n’est pas trouvé de toute urgence, il y a de fort risque que des troubles sociopolitiques et sécuritaires sans précédent s’emparent de la transition guinéenne à tout moment ». Pour ne pas que le pays en arrive là, la plateforme de la société civile guinéenne fait les propositions suivantes:

Un pool mixte de médiateurs

1-Médiateur de la CEDEAO, Dr Thomas Boni Yayi, pour assurer la coordination de la médiation;

2- des facilitateurs nationaux, reconnus pour leur intégrité, leur impartialité et leurs capacités morales/intellectuelles… choisis de façon paritaire par les parties au dialogue, pour appuyer le médiateur dans la facilitation dudit dialogue;

3- des représentants du G5,… pour accompagner le dialogue et le suivi des accords issus dudit dialogue.

Le dialogue

En tenant compte de la configuration du paysage sociopolitique du pays autour du Chronogramme de la transition, avec des acteurs politiques et sociaux qui rejettent et ceux qui adhèrent, dans la forme et le fond le chronogramme proposé par les autorités de la transition.

Les forces sociales suggère la redéfinition de la durée de la transition en commun accord avec tous les acteurs, conformément à la charte :« le dialogue doit se faire entre les représentants dûment désignés par le CNRD et les acteurs qui ont des réserves sur le chronogramme en cours d’accord avec la CEDEAO pour confronter les arguments dans le respect de l’article 77 de la Charte de la Transition afin de définir la durée consensuelle de celle-ci».

Mise en œuvre et suivi

« Dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi du Chronogramme de la Transition un dialogue permanent inclusif regroupant l’ensemble des Forces Vives de la Nation, le CRND et les autres organes de la transition, peut être institué de façon périodique tout au long du processus ».

Les facteurs d’apaisement

Le forum des forces sociales indique qu’il est nécessaire que les autorités posent certaines actions pour rétablir le climat de confiance :

1- faire la lumière sur les actifs financiers et matériels de l’Etat à la date du 05 septembre 2021, ainsi que sur la liste des membres du CNRD, afin de donner une caution morale aux efforts en cours de moralisation de la gestion de la chose publique;

2- l’abandon des poursuites contre les acteurs sociopolitiques en détention ou placés sous contrôle judiciaire pour des faits en lien avec l’exercice de leur droit à la liberté d’opinion;

3- la libération sous contrôle judiciaire de tous les acteurs politiques et/ou administratifs en détention pour des faits présumés de corruption, de détournement des biens publics et autres présumés délits assimilés, tout en leur permettant d’accéder à des jugements justes, équitables et diligents;

4- la levée de l’interdiction systématique des manifestations dans le cadre du respect des droits fondamentaux.