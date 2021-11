La capitale Conakry renoue avec les ordures dans les rues. Tout au long de la route Le Prince par exemple les poubelles sont débordées et les ordures jonchent les rues. Des citoyens rencontrés dans la commune de Ratoma ce jeudi 11 novembre 2021 expriment leurs inquiétudes face à cette situation.

Au marché de Koloma Aïssatou Bah tient son point de vente de pains. Elle a du mal à cohabiter avec le tas d’ordures placées juste devant lui.

« Je vends des pains, mais il y a les ordures à côté. Cela diminue la venue des clients ici. Nous avons entendu que les travailleurs sont en grève. Donc c’est pas facile pour nous à gérer. Même aujourd’hui il y a des clients qui m’ont interpellée à cause des ordures là.»

Au grand carrefour de la T6, le constat reste le même. Même son de cloche chez Ibrahima Sow, conducteur de taxi moto. Il plaide pour la cause des éboueurs: «L’odeur des ordures là nous fatigue ici . Dès fois même si les clients viennent ils disent qu’ils ne vont pas s’arrête ici. Ils vont aller un peu plus parce que ça sent mauvais . Et parfois ça crée des embouteillages parce que ça a pris de l’espace sur la route. Ça fait 3 jours qu’ils ne viennent pas ramasser les ordures. Nous demandons aux patrons de revoir leurs situations afin qu’ils reprennent le travail.»

A noter que les éboueurs sont à couteau tiré avec la société sur l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.