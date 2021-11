La presse nationale a découvert la réalisation d’un gigantesque bijou sportif, dans la journée du mercredi 10 novembre, au stade Petit Sory de Nongo. Avec une capacité d’accueil de 5 400 places assises, c’est une réalisation du président de HAFIA FC, Kerfala Person Camara (KPC).

Ce stade est bâti sur une superficie de 2 hectares et demi et contenant toutes les commodités qui puissent mettre le visiteur dans un état de satisfaction totale. Tenez, les travaux ont démarré le 21 mars 2020. De nos jours, ils ont évolué jusqu’à 90% d’exécution. Cet espace contient un air de jeu couvert de gazon synthétique, de deux tribunes, des espaces VIP et VVIP. Ce n’est pas tout, 6 vestiaires de 4 cabines (techniques et une cabine de presse), d’une infirmerie, d’une salle de gymnastique, d’une salle antidopage et d’un salon VIP et un autre appelé VVIP.

Les travaux ont été réalisés par Guicopress BTP, une filiale du groupe Guicopress, de monsieur Kerfala Person Camara. Regorgeant d’un luxe spectaculaire, ce stade est comparable à plusieurs autres dans certains pays africains, ayant organisé la coupe d’Afrique des nations. Il pourrait d’ailleurs, après les travaux, abriter « non seulement les matchs du championnat guinéen, mais aussi des matchs internationaux. Les dirigeants se sont arrangés à ce que le stade respecte toutes les commodités et ont appelé les observateurs pour venir vérifier les dimensions et les limites de tout ce qui va avec. Soyez rassurés que le président du Hafia Football Club, les travailleurs et tous les travailleurs sont en train de travailler pour offrir une bonne commodité aux invités que nous aurons ici », a expliqué celui qui a dirigé cette visite guidée.

Dans un autre coin de la cour, un bâtiment en construction avancée (R+2), occupe un espace important. Il servira d’internat. L’édifice est composé de 28 chambres, une salle de projection, trois bureaux, trois halls d’accueil et 12 toilettes.

«Nous sommes émerveillés de constater que, pratiquement 8 mois après la pause de la première pierre, les travaux sont presque finis. Nous sommes émerveillés par l’ampleur des travaux exécutés et par la beauté des infrastructures. Le président n’a oublié aucun aspect d’un stade moderne. Nous sommes également très heureux que le stade porte le nom d’un de nos amis », a exprimé Ibrahima Kalva I Fofana, un ancien joueur de HADIA 77, invité à cette journée visite.

Sur ce stade, le Hafia FC a livré son premier match contre le Wakrya FC de Boké, au compte de la 3eme journée de la ligue 1 guinéenne. La rencontre s’est soldée par un score de parité.