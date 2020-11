De nos jours, l’usage des bouillons en cube est devenu un véritable phénomène. Malgré les risques liés à la consommation des bouillons, les citoyens continuent à les utiliser sans modération.

L’utilisation des bouillons de cube représente un véritable fléau de nos jours. Cette pratique s’est généralisée surtout en Guinée, mais également en Afrique au mépris du danger, les populations s’y adonnent à cœur joie. Dans cet article, vous aurez la réaction de certains citoyens et médecin généraliste qui s’expriment sur ce que représentent les dangers liés à sa consommation des bouillons.

Pour certaines femmes, les cubes sont incontournables dans la plupart des cuisines guinéennes. Mariam Sylla, mère de famille, donne les raisons qui font qu’elle consomme.

«Je le mets parce que ça donne un goût délicieux à la sauce que je prépare. Avant , y avait des poissons qu’on attrapait à la mer quand tu prépares, tu mets juste le sel et la sauce est douce, mais actuellement les poissons qu’on a, si tu ne mets pas, ça ne donne pas du goût à tes plats. Raison pour laquelle je l’utilise dans ma cuisine, quant aux inconvénients, je n’ai aucune idée de cela», explique t’elle.

Si certaines femmes utilisent les bouillons, d’autres par contre ne se livrent pas à cela. C’est le cas d’Aissatou Diallo mère de famille.

« Moi avant j’utilisais les cubes maggi, mais depuis que mon mari est tombé malade et les médecins le lui ont interdits, j’ai arrêté. Donc il faut faire très attention à la consommation de ses produits parce qu’abuser aussi peut causer des maladies. J’exhorte à toutes les femmes qui ne peuvent pas s’en débarrasser, de les consommer avec modération et aussi les bouillir dans la sauce et non les consommer cru », plaide t’elle.

La consommation des cubes Maggi constitue, de nos jours, un réel problème de santé publique selon le médecin Lamine Camara . Selon lui, ces bouillons de cubes sont, par conséquent, à la base de nombreuses maladies.

«2,5 millions de décès à travers le monde seraient imputables à la consommation excessive de la substance salée qui est le sel, qui compose aussi le cube Maggi . Donc la consommation excessive des cubes Maggi favorise la survenue des maladies entre autres les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle, l’insuffisance rénale, les troubles sexuels chez l’homme, les troubles uro-génitaux, les troubles du comportement chez l’enfant, le gonflement de la prostate, la gastrite, voir même la survenue des cancers », précise docteur Lamine Camara .