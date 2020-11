Quelques jours après la validation des résultats définitifs par la cour constitutionnelle, Le Parti des Démocrates pour l’espoir (PADES) félicite le président Alpha Condé pour sa victoire lors de cette l’élection .

Le parti que dirige Dr Ousmane Kaba invite le chef de l’État à tenir compte du projet de société du parti PADES tout en mettent l’accent sur l’unité nationale.

Declaration

«En dépit des imperfections du processus électoral et suite aux résultats donnés par la cour constitutionnelle , nous reconnaissons la victoire du professeur Alpha Condé que nous félicitons. Nous pensons que cette prise de position est indispensable en ce moment précis pour préserver la paix et la stabilité dans notre pays . Nous espérons que la nouvelle politique qui doit être initiée par le chef de l’état tiendra compte du projet de société du PADES en mettant l’accent sur l’unité nationale et les infrastructures de base , que sont les routes, l’eau , l’électricité, l’éducation et la santé sur toute l’étendue du territoire national sans oublier l’emploi des jeunes».