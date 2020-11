La mauvaise haleine autrement appelé l’halitose est un problème qui touche de nombreuses personnes. Cette pathologie se définie comme toute odeur désagréable qui s’échappe de la cavité buccale. Pour en savoir plus sur les causes et remèdes de cette maladie la rédaction de Guinée360.com a rencontré un médecin dentiste.

La mauvaise haleine se traduit par une odeur nauséabonde qu’on constate chez une personne lorsqu’elle parle ou même pendant la respiration. Elle peut parfois nous amener à être très gênée, mais aussi à avoir des problèmes dans la vie relationnelle de la personne donc c’est un problème dont beaucoup de gens se plaignent. Dans la plupart des cas, cette maladie est causée par une mauvaise hygiène de la bouche. Celle-ci ne demeure pas la seule cause possible, explique le médecin dentiste Abdoul Karim Keita.

«Les causes de la mauvaise haleine sont multiples : dans la majeure partie la cause est locale c’est à dire buccale elle est dûe à l’état de la bouche notamment des gencives . Donc c’est d’abord un problème d’hygiène mais les causes peuvent être liées aussi aux amygdales , à la présence de caries dentaire , la rétention de particules alimentaires entre les dents, le tabagisme, l’accumulation de bactéries et de débris alimentaires sur la langue , elle peut être liée par la prise de certains médicaments qui crée la baisse des salives et partout où il y a cela l’halitose peut subvenir mais les causes principales sont buccales », explique t’il.

Avoir une mauvaise haleine n’est pas forcément dire qu’on peut vivre avec toute notre vie . Par contre, elle peut se traiter complément d’où l’invite du médecin.

«Il faut une bonne hygiène et qui parle de bonne hygiène parle de brossage de dents matin et soir , parle de la brosse adéquate c’est à dire une brosse qui n’est pas trop dure, parle de la patte dentifrice qui contient du fluor pour renforcer les dents. Le brossage doit se faire correctement pour bien nettoyer votre bouche . Et à partir du moment où vous avez une bonne hygiène bucco-dentaire, vous avez un bain de bouche que vous utiliser, vous avez un fil dentaire que vous utiliser pour nettoyer entre les dents là où la brosse ne peut pas y arriver ça ce sont des choses qu’on peut faire pour éviter les problèmes »

Pour finir, docteur Abdoul Karim Keita dentiste exhorte les uns et les autres à se faire consulter au moins une fois par an afin de veiller sur leurs santés bucco-dentaires .

« Il y a plusieurs pistes pour lutter contre l’halitose, s’attaquer aux causes locales, surtout bucco-dentaires, ralentir les émetteurs d’odeur (tabac, alcool etc ) Calmer l’acidité gastrique et faire une consultation au moins une fois par an afin de veiller sur sa santé bucco dentaire », conclut-il.