Sans son public habituel du 28 septembre, le Syli National de Guinée a dominé le Tchad sur la plus petite des scores grâce à au un but de l’excellent Madi Camara à la 45e minute.

Dans ce premier match d’une double confrontation entre guinéens et tchadiens, ce sont les hommes de Didier Six qui ont réussit la meilleure opération. Même si elle a mis du temps à venir, l’ouverture du score de la Guinée est intervenu en première mi-temps. Mohamed Madi Camara, bien aidé par une faute de main du gardien tchadien, reprend un second ballon et place les guinéens devant dans les dernières minutes de la première explication (45e, 1-1).

Une avance que le Syli gardera jusqu’à la fin du temps réglementaire. Avec cette victoire, les guinéens se détachent à la tête du groupe A avec 7 points en attendant le match du Mali face à la Namibie.