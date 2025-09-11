Le Togo vient de franchir une étape supplementaire dans sa marche vers une éducation inclusive et équitable. Sous le haut patronage de Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil, le gouvernement togolais a lancé à Djemegni, dans la préfecture du Haho, la campagne nationale inédite de distribution de kits scolaires dans le cadre du projet SWEDD+ (Projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique subsaharienne plus).

Cette initiative d’envergure, soutenue par la Banque mondiale et plusieurs partenaires techniques et financiers, illustre la détermination des autorités togolaises à réunir toutes les ressources possibles pour accompagner la scolarisation des jeunes filles et consolider les acquis en matière d’égalité des chances.

Un geste politique fort au service de l’éducation

Plus de 100 000 élèves filles, du primaire au lycée, recevront des kits scolaires pour l’année académique 2025-2026. Au-delà du geste, cette opération traduit une volonté politique claire : faire de l’éducation un pilier central du développement national et un vecteur majeur d’autonomisation sociale et économique.

« Parce qu’investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir », a rappelé le Président du Conseil, réaffirmant son ambition de bâtir une génération confiante, compétente et prête à relever les défis d’une nation émergente.

Un projet qui s’inscrit dans une vision globale

Le lancement du SWEDD+ n’est pas un acte isolé, mais bien un prolongement des réformes structurelles engagées depuis plusieurs années par le gouvernement togolais. Parmi elles :

La gratuité de l’école au primaire, au collège et au lycée, en vigueur depuis plusieurs années déjà.

La prise en charge intégrale des frais d’inscription aux examens scolaires (CEPD, BEPC, BAC).

La mise en œuvre de l’assurance maladie scolaire (School Assur), qui offre une couverture médicale à des centaines de milliers d’élèves.

L’amélioration continue des infrastructures éducatives et sanitaires, inscrite dans les grands programmes de développement du pays. Ces mécanismes complémentaires, auxquels vient désormais s’ajouter la distribution massive de fournitures scolaires, témoignent d’une stratégie cohérente visant à lever les obstacles matériels et sociaux à la scolarisation, notamment celle des filles.

Un impact social et régional majeur

Dans un contexte où les filles restent les plus vulnérables face au décrochage scolaire, mariages précoces, grossesses non désirées, pressions socio-économiques, le projet SWEDD+ agit comme un levier puissant de transformation.

En soutenant les élèves dans près de 800 localités à travers le pays, il contribue à réduire les inégalités, renforcer la résilience des familles rurales et promouvoir un dividende démographique durable.

Ce projet positionne également le Togo comme un acteur moteur de l’initiative régionale SWEDD+, qui s’étend à plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, démontrant ainsi la capacité du pays à conjuguer leadership politique et partenariat international pour le bien-être de ses populations.

Vers une génération mieux préparée

Au-delà des chiffres, ce programme incarne une promesse : celle de donner à chaque enfant togolais, et en particulier à chaque jeune fille, les mêmes chances de réussir.

En plaçant le social et l’éducation au cœur de son agenda, le Président du Conseil confirme sa volonté de faire du Togo un modèle en Afrique de l’Ouest, où l’accès universel à l’éducation n’est plus une aspiration mais une réalité.

Alexandre Kondo