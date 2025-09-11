Après le Rwanda, l’Eswatini ou encore le Soudan du Sud, le Ghana a accepté de recevoir sur son sol certains migrants expulsés des États-Unis. L’annonce a été faite par le président ghanéen, John Dramani Mahama, lors d’une conférence de presse, mercredi 10 septembre 2025.

Selon le chef de l’État, un accord a été conclu avec Washington, mais sous des conditions strictes. « Nous avons été approchés par les États-Unis pour accueillir des ressortissants de pays tiers en cours d’expulsion. Nous avons convenu que seuls les ressortissants d’Afrique de l’Ouest seraient acceptés, car ils n’ont pas besoin de visa pour entrer au Ghana. Même s’ils venaient directement des États-Unis, ils pourraient de toute façon se rendre à Accra sans formalité particulière. Donc, s’ils nous envoient des Ouest-Africains, nous sommes d’accord », a-t-il expliqué.

Un premier groupe de 14 personnes a déjà été transféré. Parmi eux, plusieurs Nigérians ont choisi de rentrer dans leur pays d’origine, tandis qu’un ressortissant gambien a été pris en charge grâce à l’intervention de son ambassade pour faciliter son retour en Gambie.

Cette politique d’expulsions massives vers des pays tiers, parfois sans lien direct avec les migrants concernés, s’inscrit dans la stratégie du président américain Donald Trump pour lutter contre l’immigration clandestine. Des centaines de personnes ont déjà été renvoyées vers le Panama, le Salvador ou encore le Soudan du Sud.