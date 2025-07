Une vidéo récemment devenue virale sur les réseaux sociaux a révélé une scène préoccupante : des vendeuses du marché KM36 lavant des feuilles de patate et de manioc dans des caniveaux. Face à l’émoi suscité par ces images, l’Office national de contrôle de qualité (ONCQ) s’est rendu sur les lieux ce 11 juillet 2025, dans le cadre d’une mission de sensibilisation.

Sur place, les agents de l’ONCQ ont constaté avec « regret » la présence de produits alimentaires et non alimentaires — notamment des feuilles de patate et de manioc — posés à même le sol. « Malheureusement, le constat est que ces feuilles, qu’elles soient de patate, de manioc ou autres sont lavées par les vendeuses non pas avec de l’eau propre, mais directement dans les caniveaux qui bordent la voie du quartier populaire du Kilomètre 36. Ces caniveaux sont malheureusement encombrés de détritus et de boues noirâtres qui exhalent une odeur fétide. Pourtant, c’est là que les feuilles sont plongées, brassées à mains nues, puis soigneusement égouttées pour être ensuite vendues sur les marchés ou aux abords de la route. Les bassines utilisées, souvent sales elles aussi, reposent à même le sol boueux sans aucun savon ni désinfectant. Ce qui choque le plus, c’est l’apparente normalité de cette pratique : elle se déroule en plein jour, sans crainte, sans gêne, comme si l’insalubrité était devenue une norme tolérée », a déploré l’Office.

L’ONCQ considère que cette scène, bien que banale aux yeux de certains, représente un véritable danger pour la santé publique. En réponse, l’institution a lancé une campagne de sensibilisation visant les vendeuses et les consommateurs afin de préserver la santé de tous.