L’Union des consommateurs de Guinée (UCG) tire la sonnette d’alarme face à la montée de discours à caractère ethnique liés à la crise de liquidité qui secoue actuellement le pays. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 11 mars 2026, l’organisation appelle les autorités à engager des poursuites contre les auteurs de ces propos.

Depuis quelques jours, des messages et vidéos circulant sur les réseaux sociaux accusent des commerçants peuls, notamment des gérants de kiosques de mobile money, d’être responsables de la pénurie de liquidités. L’UCG exprime sa préoccupation face à la propagation de ces contenus, qualifiés de « fake news ».

« Nous avons observé avec inquiétude la montée d’une campagne malintentionnée visant à incriminer une communauté ethnique spécifique dans le cadre de la crise de liquidité que traversent nos concitoyens », déclare l’organisation. Elle rappelle que « de tels actes ne reposent sur aucun fondement logique et vont à l’encontre de la réalité : cette crise touche toutes les communautés sans distinction ».

L’Union des consommateurs de Guinée juge inacceptable que certains individus cherchent, de manière délibérée, à semer la discorde et à diviser la nation en jetant l’opprobre sur une partie de la population.

« Nous devons rappeler que la Guinée est une et indivisible, et que l’unité de notre pays repose sur le respect et la solidarité entre toutes les communautés qui la composent », souligne l’organisation.

Face à cette situation, l’UCG exhorte les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités et à poursuivre les auteurs présumés de ces actes. « Nous lançons un appel pressant aux autorités pour qu’elles identifient ces personnes malveillantes et les traduisent en justice. L’impunité ne doit pas être une option, et il est crucial de mettre un terme à cette stigmatisation qui nuit à la cohésion sociale », insiste le communiqué.

Pour l’organisation, aucun Guinéen ne doit céder à la peur ni à la division. « Au contraire, il est essentiel de renforcer notre solidarité et d’agir ensemble pour trouver des solutions durables à cette crise. La Guinée mérite de surmonter ces défis dans l’unité et le respect mutuel. Faisons front contre la désinformation et la division. Préservons l’harmonie de notre nation », conclut l’UCG.