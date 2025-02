Depuis plus d’une semaine, les étudiants de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) sont confrontés à une situation préoccupante : l’accès aux toilettes est interdit. La cause ? Un différend financier entre l’université et les entreprises chargées du nettoyage, qui réclament plusieurs mois d’arriérés de salaire.

Djiby Traoré, président du Collectif des étudiants de l’UGANC, s’inquiète des conséquences de cette situation. “Dès que j’ai constaté la fermeture des toilettes, j’ai contacté l’administration. M. Doumbouya m’a expliqué que le service de nettoyage a démissionné en raison du non-paiement des salaires. Faute d’alternative immédiate, les toilettes ont été fermées pour éviter une insalubrité totale.”

Selon lui, les agents de nettoyage, majoritairement des femmes, dénoncent six mois de salaires impayés. “Elles m’ont confié leurs difficultés à plusieurs reprises. Elles en sont venues à abandonner leur poste, faute de moyens pour subvenir à leurs besoins. Cela m’a profondément touché”, rapporte-t-il.

Du côté de l’administration, la version diffère. Les responsables évoquent le retard du versement des subventions de l’État, justifiant ainsi l’incapacité à régler les arriérés.

Nous avons tenté d’obtenir des explications auprès du rectorat et du vice-rectorat, mais aucun responsable n’a souhaité s’exprimer sur le sujet.

Pendant ce temps, les étudiants subissent les conséquences de cette impasse. “Nous sommes obligés de sortir de l’université pour satisfaire nos besoins. C’est inacceptable !” s’indigne un étudiant. Un autre confie, sous anonymat : “Quand il n’y a personne autour, je n’ai d’autre choix que d’aller derrière les toilettes.”

Face à l’urgence, l’administration travaillerait à la mise en place d’un nouveau service de nettoyage. En attendant, le calvaire des étudiants continue.